पुंछ में पाक ने फिर सीज़फायर उल्लंघन किया, 1 जवान और 3 नागरिक घायल

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी सेना द्वारा सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए की गई गोलीबारी में रविवार को तीन लोग घायल हो गए। सोमवार को भी चालु रहे सीजफायर उल्लंघन में 1 भारतीय जवान भी घायल हुआ है। यह जानकारी पुलिस ने दी है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ, किरनी, कास्बा, बंडि चेचियन क्षेत्र में की गई गोलीबारी में घायल हुए 3 लोगों में 2 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर होने की जानकारी दी।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना कारण भारतीय शिविरों पर गोलीबारी के बाद, भारत और पाकिस्तानी जवानों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ के किरनी, कास्बा और मेंधर क्षेत्र में स्थित भारतीय शिविरों को निशाना बनाया था, जिसका प्रभावी रूप से भारत द्वारा जवाब दिया गया था।

