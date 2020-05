पाकिस्तानी नोबल पुरस्कार विजेता मलाला के बयान पर सोशियल मीडिया बरसा

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर पाकिस्तान की ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में मलाला ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, कश्मीर में लोग तब से इस संघर्ष में जी रहे हैं जब मैं एक बच्ची थी, जब मेरे माता-पिता बच्चे थे, जबकि मेरे दादा-दादी छोटे थे। मलाला के इस ट्वीट पर लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

The people of Kashmir have lived in conflict since I was a child, since my mother and father were children, since my grandparents were young. pic.twitter.com/Qdq0j2hyN9

पाकिस्तानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के इस ट्वीट पर लोग कई प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर एक फिल्म भी बनाई गई है और उनका नाम गुल मकाई है। मलाला ने कश्मीर और उसके लोगों के लिए शांति की प्रार्थना भी की है। यह उल्लेख करना उचित है कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का विधेयक गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया था, सदन के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना था, इस विधेयक को दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित किया गया था। हालांकि, नए कानून के तहत, धारा 370 का केवल एक ही खंड जम्मू और कश्मीर पर लागू होगा।

You dont speak for human rights of Christian and Hindu minorites of Pakistan, you Dont speak up for Balochi people being massacred by Pakistan army, you don't speak for Human rights of people in Pakistan occupied Kashmir.

You are a hypocrite Malala Yusufzai

— अंकित जैन (@indiantweeter) August 8, 2019