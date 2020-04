अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान जैश के 2 आतंकी ढेर और 1 मेजर शहीद

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में 24 घंटे के भीतर हमले का दूसरी शुरू हो गया है। सुरक्षाबलों ने वघामा क्षेत्र में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी समूह के दो आतंकवादियों को मार गिराया। इस बीच, सेना का एक जवान शहीद हो गया है। फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि अभी भी मुठभेड़ चल रही है। हमने पूरे इलाके को घेर लिया है। मंगलवार की सुबह, हमें जानकारी मिली कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। तब से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

इससे पहले, सोमवार को अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक प्रमुख शहीद हो गए थे और एक आतंकवादी को गोली मार दी थी। मुठभेड़ में एक मेजर सहित तीन सैनिक घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अनंतनाग के बिहुरा गांव में दो आतंकवादी मारे गए और उनके शव को कब्जे में ले लिया गया। लेकिन, उसके बाद कहा गया कि मौके से केवल एक आतंकवादी का शव लिया गया।

Jammu and Kashmir: Exchange of fire underway between security forces & terrorists in Anantnag. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/OjcRvbMNR5

