पूरा कश्मीर हमारा है, हम इसके लिए जान भी दे सकते हैंः अमित शाह

सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 रद्द करने की घोषणा के बाद, इस मुद्दे पर आज लोकसभा में चर्चा चल रही है। इसी दौरान अमित शाह कांग्रेस नेता के बयान पर नाराज़ हो गए। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब भी मैं जम्मू-कश्मीर कहता हूं, पाकिस्तान का आधिकारिक कश्मीर और अक्साई चीन भी इसमें शामिल होता है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। हम इसके लिए जान भी दे देंगे।

लोकसभा में जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन पर अमित शाह ने नाराजगी जताई और कहा, “हमारे एजेंडे में पाकिस्तान का आधिकारिक कश्मीर भी शामिल है।” लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के जवाब में, अमित शाह ने कहा कि 1948 में कश्मीर में विघटन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया था। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे लेकर कोई कानूनी विवाद नहीं है। भारत के संविधान और जम्मू और कश्मीर के संविधान में, यह पूरी स्पष्टता के साथ लिखा गया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है।

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के संविधान की बात करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारतीय गणराज्य का अभिन्न अंग है। जब जम्मू-कश्मीर पर कानून की बात आती है, तो इस संसद को कोई रोक नहीं सकता। यह संसद इस कार्य के लिए सक्षम संस्था है।

