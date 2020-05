चंद्रयान-2 अबसे कुछ ही घंटों में लॉन्च होगा, ISRO प्रमुख ने इससे पहले ये बयान दिया

भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान -2 के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। चंद्रयान -2 का प्रक्षेपण दोपहर 2 बजकर 43 मिनट पर होने वाला है। इससे पहले रविवार को इसरो के प्रमुख पूरी तरह से आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि मिशन सफल होगा। 15 जुलाई को, रिसाव के कारण प्रक्षेपण से कुछ समय पहले क्रायोजेनिक इंजन को स्थगित कर दिया गया था।

श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष बंदरगाह पर सोमवार दोपहर 2:30 बजे चहल पहल बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार क्रायोजेनिक इंजन में हीलियम गैस भरने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। इससे पहले, चंद्रयान -2 की लॉन्चिंग ड्रिल सफल रही थी और इसकी उलटी गिनती रविवार शाम 6 बजकर 43 मिनट पर शुरू की गई थी। इसरो के प्रमुख सिवन ने रविवार को चेन्नई एयरपोर्ट पर कहा, “मिशन सफल होगा और हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान -2 चंद्रमा से कई वस्तुओं का पता लगाने में सफल होगा।”

Filling of N204 for the liquid core stage (L110) of #GSLVMkIII-M1 commenced#Chandrayaan2 #ISRO

