जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, ISJK कमांडर इश्फाक अहमद ढेर

जम्मू और कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट जम्मू और कश्मीर (ISJK) के कमांडर इश्फाक अहमद सोफी को मार डाला है। जाकिर मूसा के बाद इश्फाक अहमद सोफी कश्मीर में ISJK का बड़ा कमांडर था। जाकिर मूसा अभी भी सुरक्षा बलों से दूर है। पिछले कुछ दिनों में यह गुप्त रिपोर्ट थी कि वह पंजाब में छिपा हुआ था।

इश्फाक अहमद सोफी जम्मू और कश्मीर के सोपोर का निवासी था। उसे मुठभेड़ के दौरान जम्मू और कश्मीर के शोपिया क्षेत्र में मार गिराया। ISJK आतंकी इश्फाक अहमद सोफी अब्दुल्ला भाई के नाम से भी जाना जाता था। इसके पास हथियार और गोला-बारूद मिला है। आतंकवादी इश्फाक अहमद सोफी की शूटिंग के बाद, सोपोर के एडिश्नल डेप्युटी कमिश्नर ने क्षेत्र के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की है।

Jammu & Kashmir: One terrorist killed in exchange of fire with security forces in Shopian today; arms & ammunition recovered. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/35POXov9sC

— ANI (@ANI) May 10, 2019