क्या दिल्ली में राजनीतिक हलचल कश्मीर को लेकर है?

अफवाहों के बीच गृहमंत्री शाह की गृह सचिव और एनएसए डोभाल के साथ रविवार को बैठक, सोमवार सुबह 9.30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर अचानक कैबिनेट की बैठक

लोकसभा सत्र दो दिन बढ़ाने पर विचार

महबूबा का केंद्र पर कश्मीर में कुछ ‘बड़ा’ प्लान करने का आरोप, रविवार को फारुख अब्दुल्ला के घर हुई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती और अमरनाथ यात्रा के स्थगित करने के बीच चल रही हलचल से यहां का राजनीतिक पारा शीर्ष पर है। राज्य में अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि क्या दिल्ली में बढ़ रही राजनीतिक हलचल का संबंध कश्मीर से तो नहीं है?

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। शाह के साथ बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव गौबा मौजूद रहे। इस मीटिंग को भी कश्मीर की हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है।

Delhi: National Security Advisor leaves from the Parliament after the meeting between Union Home Minister Amit Shah, Home Secretary Rajiv Gauba and him concludes. pic.twitter.com/YvynwYzW7E

— ANI (@ANI) August 4, 2019