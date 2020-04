अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर PM मोदी से लेकर जवानों तक लाखों लोगों ने योग किया

पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झारखंड के रांची में योग किया। करीब 40000 लोगों ने भी पीएम मोदी के साथ योग किया। इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ योग किया।

योग दिवस पर PM मोदी ने कहा कि, योग को मजबूत करने के लिए बुनियादी मॉड्यूल को मजबूत किया जाना चाहिए। हमें योग को समाज के हर वर्ग तक ले जाना चाहिए। शांति और सद्भाव योग से जुड़े हैं। दुनिया भर के लोगों को अनिवार्य रूप से योग करना चाहिए। योग दिवस पर, रांची में प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि योग हमेशा हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमें इसके प्रचार के लिए आगे आना होगा।

Pres Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan,Delhi:#InternationalDayofYoga is being celebrated at Rashtrapati Bhavan since 2015.I'm happy that like previous yrs,this yr too we're celebrating Yoga Day here. It's not just an event, it's a way to make yoga an integral part of our life pic.twitter.com/Rcq9C4hcdo

