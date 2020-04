ITBP के जवानों ने लद्दाख में 18000 फुट की ऊंचाई पर योग किया

21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, अब योग दिवस से पहले ही इस दिन के समारोह शुरू हो गए हैं ऐसा प्रतीत होता है। इंडो-तिब्बती बोर्ड के जवानों ने लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग करके चौंका दिया।

#Himveers of #ITBP gearing up for #5thInternationalDayofYoga at 18 K feet in Laddakh

— ITBP (@ITBP_official) June 14, 2019