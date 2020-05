मालदीव से 698 भारतीयो को लेकर कोच्चि पहुंचा आईएनएस जलाश्व, 19 गर्भवती महिला भी शामिल

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश और दुनिया में कोरोना वायरस संकट के बीच ”वंदे भारत मिशन” के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई है। इंडियन नेवी का आईएनएस जलाश्व मालदीव की राजधानी माले से 698 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट आया है। सूत्रों के अनुसार रविवार सुबह मालदीव से 698 भारतीय नागरिकों को लेकर आईएनएस जलाश्व कोच्चि पहुंचा, जिनमें 19 गर्भवती महिला शामिल हैं। ऐसी ही एक यात्री का ये रहा संदेशः

A heartening Message from one of the Indian Citizens, an expectant mother, on her way to Kochi from Male onboard INS Jalashwa. She appreciated @indiannavy’s effort for providing all sorts of assistance. #SamudraSetu #OperationSamudraSetu pic.twitter.com/1nGXNuzPc3

