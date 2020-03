घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी BAT कमान्डो तथा आतंकियों को सेना ने धूल चटाई

धारा 370 को हटाने के बाद से, आतंकवादी संगठन लगातार घाटी के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी बार-बार जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पाकिस्तानी BAT ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की। BAT कमांडो एलओसी पर हाजीपुर सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि, बॉर्डर एक्शन टास्क (बैट) द्वारा घुसपैठ के प्रयास के दौरान पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप (एसएसजी) के कमांडो और आतंकवादियों पर भारतीय सैनिकों ने ग्रेनेड के साथ हमला किया और उनके प्रयासों को विफल कर दिया।

Army sources:This infiltration or attempted BAT action by Pakistan on 12-13 Sept 2019, was seen&eliminated in Hajipir Sector of PoK. Despite repeated denials,Pak has been trying to push terrorists into India. In Aug,Army managed to foil over 15 infiltration attempts by Pak on LoC https://t.co/UelRQpe9Vr

— ANI (@ANI) September 18, 2019