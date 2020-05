भारतीयों को ‘कश्मीरी लड़कियों’ और ‘कश्मीरी जमीन’ से ऊपर ऊठकर भी देखना होगा!

जम्मू-कश्मीर से मोदी सरकार ने एक झटके में धारा 370 हटा कर राजनीतिक की ऐसी चाल चली है कि जहां देश के आम नागरिकों ने उसका खुले मन से स्वागत किया है, वहीं विपक्ष असमंजस में फंसा दिख रहा है। प्रमुख विपक्षी पार्टियां न खुलकर विरोध कर पा रही हैं, और ना ही खुल कर समर्थन। वैसे कांग्रेस की बात करें तो कुछ युवा सांसदों और नेताओं ने सरकार के कदम का स्वागत तक कर दिया है।

इसी बीच जम्मू-कश्मीर धारा ३७० हटने के बाद से देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को क्या लाभ हो सकते हैं इसी ओर चर्चा मुड़े गई है। आम लोगों के चर्चा का विषय यह ‌हो गया है कि अब कोई भी कश्मीर में जमीन खरीद पायेगा, उद्योग लगा पायेगा, होटल खोल पायेगा। वहीं कश्मीर की लड़कियों से शादी करने संबंधी विकल्प के संदेश भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

आम लोगों के उपरांत राजनीतिज्ञों के भी इसी ‌विषयक वीडियो वायरल हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से संबंधित एक समाचार यह चला कि उन्होंने कहा है कि अब हम कश्मीर से बहू लायेंगे। उनके वीडियो में वे कहते सुने गये हमारे मंत्री ओपी धनखड़ कहते थे कि वह बिहार से ‘बहू’ लायेंगे। लेकिन अब घाटी से कश्मीरी लड़कियों को शादी के लिये लाया जा सकता है। अब हम लोग कश्मीर से बहू लायेंगे। हालांकि सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो एक छोटा सा अंश मात्र है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘कश्मीरी बहू’ लाने संबंधी को बयान दिया था वह हरियाणा में लिंग अनुपात कम होने के संदर्भ में था।

45000 girls saved in Haryana in last 5 years! Is this why people are attacking Haryana CM #ManoharLalKhattar? Listen the video first & then outrage. He was talking about how Haryana society has changed in last 5 years. @cmohry @mlkhattar pic.twitter.com/CVvutmZ6jK

— Anurag Kulshrestha (@CST_Gurgaon) August 10, 2019