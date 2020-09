भारतीय जंगी जहाज ने अरब सागर में अमेरिकी नौसेना टैंकर से लिया ईंधन, देखें वीडियो

नई दिल्ली (ईएमएस)। रक्षा करार के तहत एक भारतीय जंगी जहाज ने उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर यूएसएनए यूकोन से ईंधन लिया। उल्लेखनीय है कि भारत ने अमेरिका के साथ एक करार किया है, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद ले सकती हैं। #INSTalwar on #MissionBasedDeployment in Northern Arabian Sea undertook refuelling with @USNavy Fleet Tanker #USNSYukon under #LEMOA (1/2). #BridgesofFriendship#Interoperability@SpokespersonMoD @DefenceMinIndia@MEAIndia @DrSJaishankar @DDNewslive pic.twitter.com/ykiJQw7hsT — SpokespersonNavy (@indiannavy) September 14, 2020 भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा उत्तरी अरब सागर में मिशन परतैनात आईएनएस तलवार ने लेमोआ के तहत अमेरिकी नौसेना बेड़े के टैंकर यूएसएनए यूकोन से ईंधन लिया। 2016 में भारत और अमेरिका ने साजो-सामान विनिमय सहमति ज्ञापन (लेमोआ) पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत दोनों सेनाएं एक दूसरे को मरम्मत और अन्य सेवा संबंधी जरूरतों के लिए एक दूसरे के अड्डे का उपयेाग कर सकते हैं। भारत फ्रांस, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और जापान से ऐसा करार कर चुका है।