चीन की इन 52 एप्स को लेकर भारतीय सिक्रेट एजेन्सी का एलर्ट, हो सकता है बड़ा नुकसान

भारत और चीन के बीच चल रही सीमा विवाद को लेकर भारतीय उपयोगकर्ता चीन के स्मार्टफोन और एप्स का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट द्वारा जानकारी मिली है कि भारतीय सिक्रेट एजेन्सियों ने भारत सरकार को 52 चाइनिज मोबाइल एप्स को ब्लॉक करने और लोगों को उसका उपयोग नहीं करने के लिए कहा है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक खबर के अनुसार एजेन्सियों का कहना है कि ये एप्स सेफ नहीं है और ये एप्स उपयोगकर्ताओं की डेटा को भारत के बाहर स्टोर कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, चीन की इन 52 एप्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और बीगो लाइव, फाइल शेयरिंग सर्विस शेयरइट, युसी ब्राउजर मोबाइल वेब ब्राउजर, इ-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शीन वगैरह एप्स हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा सिक्रेट एजेन्सी की सिफारिश का समर्थन किया गया था। सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि ये एप्स भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि एजेन्सियों की सिफारिशों पर चर्चा चल रही है।

ये हैं वो 52 चाइनिज एप्स

360 Security, APUS Browser, Baidu Map, Baidu Translate, BeautyPlus, Bigo Live, CacheClear DU apps studio, Clash of Kings, Clean Master – Cheetah, ClubFactory, CM Browser, DU Battery Saver, DU Browser, DU Cleaner, DU Privacy, DU recorder, ES File Explorer, Hello, Kwai, LIKE, Mail Master, Mi Community, Mi Store, Mi Video call-Xiaomi, NewsDog, Parallel Space, Perfect Corp, Photo Wonder, QQ International, QQ Launcher, QQ Mail, QQ Music, QQ NewsFeed, QQ Player, QQ Security Centre, ROMWE, selfie City, SHAREit, SHEIN, TikTok, UC Browser, UC News, Vault-Hide, Vivo Video, Virus Cleaner (Hi Security lab), VivaVideo- QU Video Inc, WeChat, Weibo, WeSync, Wonder camera, Xender और YouCam Makeup.

अभी तक इनमें से हरेक 52 एप्स गुगल के प्ले स्टोर और एप्पल के आईओएस ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं। सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा कथित तौर पर सुरक्षाकर्मियों को ऐप्क हानिकारक प्रभाव को ध्यान में रखकर चाइनिज एप्स का उपयोग नहीं करने की जानकारी दी गई है।