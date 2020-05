इमरान के बयान पर सेना जनरल पलटवार, कहा- पुलवामा का पुख्ता सबूत है हमारे पास

पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा दिए गए बयान पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पलटवार किया है। बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा कि पुलवामा हमले के बारे में सेना को सच्चाई पता है। इसलिए हम किसी भी बयान के बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सेना को अच्छी तरह से पता है कि पुलवामा हमला कैसे हुआ। बता दें कि, पुलवामा अटैक पर इमरान खान ने कहा था कि, पुलवामा में आतंकी हमले की साजिश भारत में ही रची गई थी।

Army Chief General Bipin Rawat on Pakistan PM’s statement ‘Pulwama terror attack indigenous, Pakistan not involved’: We are aware of the truth. So we don’t have to get carried away by any statement. The truth is known to us and our establishment. pic.twitter.com/HZcLFjXKBt

— ANI (@ANI) July 25, 2019