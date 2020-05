भारतीय क्षेत्र को नेपाल द्वारा अपने नक्शे में शामिल करने पर भारत की चेतावनी

नई दिल्ली (ईएमएस)। नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दर्शाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल द्वारा नया नक्शा जारी किया जाना, सीमा संबंधी मुद्दों को बातचीत के जरिये हल किए जाने की द्विपक्षीय समझ के विपरीत है।

विदेश मंत्रालय का कहना है कि नक्शे पर नेपाल को अनुचित दावों से बचना चाहिए और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। इस तरह की एकतरफा कार्रवाई ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है।

#BREAKING: India hits out at Nepal for showing Indian territories as part of their new map. ‘Nepal is well aware of India’s consistent position on this matter and we urge the Govt of Nepal to refrain from such unjustified cartographic assertion and respect India’s sovereignty…’ pic.twitter.com/95ojWnXP9B

