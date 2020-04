बढ़ेगी पाकिस्तान की चिंता : भारत ने किया इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परिक्षण

भारत ने पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान का पसीना छुड़ा देनी वाली इस स्वदेशी नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का तीन बार परिक्षण किया गया था। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का परीक्षण दिन और रात दोनों समय के दौरान किया गया था, जो पूरी तरह से सफल रहा।

India yesterday carried out three successful tests of the indigenous Nag anti-tank guided missiles in Pokharan test firing ranges. The missiles were test-fired during both day and night during the trials. pic.twitter.com/LS62Yvax2z

— ANI (@ANI) July 8, 2019