भारत : कोरोना ने जून में पकड़ी डरावनी रफ्तार

नई दिल्ली (ईएमएस)। जून में कोरोना की डरावनी रफ्तार देखने को मिली है। जून के सिर्फ 9 दिनों में मई के मुकाबले आधे से ज्यादा केस सामने आए हैं। हालांकि, कोरोना वायरस भारत में अभी पीक पर नहीं पहुंचा है मगर आंकड़े डराने वाले हैं। जून महीने के शुरुआती 9 दिनों में ही मई में आए कुल केस के 50% से ज्‍यादा केस सामने आ चुके हैं। इन 9 दिनों में कोरोना से होने वाली मौत की संख्‍या भी मई के आंकड़े के आधे से ज्‍यादा है।

जून महीने में अबतक करीब 84 हजार नए मामले सामने आए हैं। जबकि पूरे मई में डेढ़ लाख संक्रमण का पता चला था। जून में अबतक 2,300 से ज्‍यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मई में कुल 4,251 कोरोना मरीजों की जान गई थी।

