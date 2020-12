भारत ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसम्बर तक रोक लगाई

ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को ब्रिटेन से भारत आने और भारत के वहां जाने वाली सभी फ्लाइट्स के संचालन पर 31 दिसम्बर तक रोक लगा दी है। सरकार ने कोरोना वायरस के एक नए प्रकार के वहां पाए जाने की खबर मिलने के बाद यह कदम उठाया है। सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इसी तरह इस दौरान वहां जाने वाली फ्लाइट्स का भी संचालन नहीं हो सकेगा।

मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा, “ब्रिटेन में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 31 दिसम्बर (23.59 बजे तक) रोक लगाने का फैसला किया है।” साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि ब्रिटेन से 22 दिसंबर तक आने वाले सभी यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य है। भारत से पहले कई यूरोपीय देश यह कदम उठा चुके हैं।

Considering the prevailing situation in UK. Govt. of India has decided that all flights originating from UK to India to be suspended till 31st December 2020 (23.59 hours).

As a measure of abundant precaution, passengers arriving from UK in all transit flights (flights that have taken off or flights which are reaching India before 22nd Dec at 23.59 hrs) should be subject to mandatory RT-PCR test on arrival at the airports concerned.

