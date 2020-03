बुलेटप्रूफ जैकेट में एकस्पर्ट बनने वाला भारत बना चौथा देश

भारत ने 100 से अधिक देशों में राष्ट्रीय स्तर पर बुलेटप्रूफ जैकेटों का निर्यात शुरू कर दिया है। बीआईएस के अनुसार, इस जैकेट के अधिकांश उपभोक्ता यूरोपीय देश हैं। बीआईएस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद भारत चौथा देश है, जो राष्ट्रीय स्तर के बुलेटप्रूफ जैकेट बनात है। यह जैकेट 360 डिग्री सुरक्षा के लिए जानी जाती है। अब सैन्य बल भी इस मानक के अनुरूप जैकेट प्राप्त कर सकेंगे।

बीआईएस के वैज्ञानिक जेके गुप्ता ने कहा, कुछ मानकों के कारण, भारत गुणवत्ता वाले जैकेट प्राप्त नहीं कर सका। सैन्य बलों द्वारा लंबे समय से गुणवत्ता जैकेट की मांग की गई थी। 2018 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के निर्देश के बाद, बीआईएस ने गुणवत्ता जैकेट के लिए मानदंड निर्धारित किए।

India has begun exporting #bulletproof jackets as per its own standards to over 100 countries including European nations. #India is the fourth country after US, UK and Germany to have its own national standard on bulletproof jacket which provides 360-degree protection. pic.twitter.com/gu5U98tWod

— All India Radio News (@airnewsalerts) September 12, 2019