हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करेगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ ये सैनिक समझौता

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक-दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस आशय का समझौता गुरुवार को हुआ है। इस समझौते से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच ज्यादा सैन्य सहयोग हो सकेगा। हिंद महासागर में चीन पर नकेल कसने के लिये भी ये समझौता महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच एक वर्चुअल समिट के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिसन के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। वैश्विक महामारी के इस काल में हमारे समग्र सामरिक गठजोड़ की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। हमारे पास असीम संभावनाएं हैं और दोनों देश संबंधों को व्यापक और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोनों देशों के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 2015 में पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया था। 2019 में बंगाल की खाड़ी में तीसरा अभ्यास हुआ था।

दोनों देशों के बीच अरबों का निवेश

दोनों देशों के बीच 2009 के बाद से संबंधों में तेजी आई है। 2017 में विदेश नीति पर श्वेत पत्र में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हिंद महासागर के देशों में महत्वपूर्ण नौवहन शक्ति एवं ऑस्ट्रेलिया के अग्रिम सहयोगी के रूप में मान्यता दी थी। 2018-19 में दोनों देशों के बीच कारोबार 21 अरब डालर था। भारत में ऑस्ट्रेलिया का कुल निवेश 10.74 अरब डॉलर और ऑस्ट्रेलिया में भारत का निवेश 10.45 अरब डॉलर था।

At the virtual summit with PM @ScottMorrisonMP. https://t.co/6JIpZRae21

— Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2020