कोरोना के बढ़ते मामलों से दिल्ली में हड़कंप; गृहमंत्री अमित शाह से मिले केजरीवाल

नई दिल्ली (ईएमएस)। राजधानी दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 1501 नए मामले आए जबकि 48 लोगों की मौत हो गई। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना से एक दिन में राजधानी में हुई मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

बुधवार को हुई इस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। दिल्ली सीएम ने ट्वीट किया, ‘अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया है।’

Met Sh Amit Shah, Hon’ble HM. Discussed the situation on corona in Delhi in detail. He assured of all cooperation.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 10, 2020