पाकिस्तान भारत के साथ वार्तालाप के लिए उत्सुक, इमरान ने फिर लिखा मोदी को पत्र

पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने यह पत्र दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद के साथ लिखा है। इमरान खान ने PM मोदी से दक्षिण एशिया और पड़ोसी देशों में शांति के लिए एक साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। सूत्रों के अनुसार, पत्र में कश्मीर विवाद का भी उल्लेख किया गया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान का पत्र उस समय आया है जब भारत ने गुरुवार को कहा कि 13-14 जून को किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान के बीच द्विपक्षीय बैठक की कोई योजना नहीं है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ‘जहां तक ​​मुझे पता है, बिश्केक के एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है।

Raveesh Kumar, MEA: To the best of my knowledge no meeting has been planned between PM Modi and Pakistan PM Imran Khan at the SCO Summit in Bishkek. pic.twitter.com/KJoqE00Uf6

— ANI (@ANI) June 6, 2019