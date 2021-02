IMA ने साझा किया आंकड़ा; देश भर में 744 डॉक्टर कोरोना की भेंट चढ़ गये!

मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया कि देश भर में कोरोना वायरस के कारण कितने डॉक्टरों की जान चली गई। राज्यसभा में केरल के सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में मंत्री ने पटल पर जानकारी रखी थी कि कुल 162 डॉक्टर, 107 नर्सें और 44 आशा कर्मी कोरोना की भेंट चढ़े।

सरकार की ओर से बताया कि उपरोक्त आंकड़ा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरंस स्कीम के अंतर्गत जुटाई गई जानकारी के आधार पर है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने सरकार की इस प्रस्तुति के सामने खुद का डेटा जारी किया है। IMA की ओर से बताया गया है कि देशभर में 744 डॉक्टरों का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार IMA के अध्यक्ष डॉ. जे ए जयलाल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे के नाम लिखे पत्र में कहा है कि मृत 734 डॉक्टरों में 431 जनरल प्रेक्टिशनर्स हैं और इनमें से 25 डॉक्टर 35 वर्ष से कम आयु के है।

After the written reply by Union Health Minister in Parliament yesterday, (that only 162 doctors died due to #COVID19) @IMAIndiaOrg has written a letter to Shri @AshwiniKChoubey citing Govt of India has failed to acknowledge the correct data presented by IMA in this regard pic.twitter.com/sd3kCLCIka

— Dr Shankul Dwivedi (@ShankulDwivedi) February 3, 2021