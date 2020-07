यदि आपका एकाउंट SBI में है तो ATM से धन-निकासी का नया नियम जान लें

रात को एटीएम धोखाधड़ी से बचने के लिए देश की सबसे बड़ी बैंक अर्थात कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को ओटीपी आधारित एटीएम विड्रो की सुविधा देगी। एसबीआई की यह सुविधा 1 जनवरी 2020 से अमल में लाई गई है। जिसके अंतर्गत रात को 8 से सुबह 8 बजे के दौरान एसबीआई एटीएम से नगद निकालते समय ओटीपी की जरुरत पड़ेगी। यह सुविधा शुरु होते ही एसबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दी गई थी। फिर एक बार एसबीआई द्वारा धोखाधड़ी टालने के लिए ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में जानकारी दी गई है।

10 हजार रुपए से अधिक के आहरण के लिए ओटीपी जरुरी है

एसबीआई की यह ओटीपी बेस्ड विड्रॉ सुविधा अंतर्गत यदि कोई एसबीआई ग्राहक रात को 8 से सुबह 8 बजे के दौरान 10,000 रुपए अथवा अधिक रकम निकालेगा तो उनके लिए ओटीपी जरुरी होगह्म्। ओटीपी के बिना वे 10 हजार रुपए या उससे अधिक रकम नहीं निकाल पाएंगे।

यह सुविधा सिर्फ एसबीआई एटीएम पर मिलेगा

एसबीआई ने कहा है कि यह सुविधा सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर मिलेगा। वहीं एसबीआई ने यह भी कहा था कि यदि कोई एसबीआई ग्राहक इस समय के दौरान अन्य बैंक के एटीएम से नगद निकालता है, तो उन्हें ओटीपी नहीं भेजा जाएगा, कारण कि यह सुविधा नेशनल फाइनांशियल स्वीच अर्थात कि एनएफएस में विकसित नहीं किया गया है। एनएफएस यह देश का सबसे बड़ा इन्टरटोपरेबल एटीएम नेटवर्क है।

