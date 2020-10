“यदि हम सत्ता में होते तो चीन को 15 मिनट में खदेड़ देते!”

देश में राजनीति की उठापटक में वाक्युद्घ भी आम बात हो गई है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत-चीन के बीच तनावग्रस्त माहौल को लेकर केन्द्र सरकार पर चाबुक मारा है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्थिति संवेदनशील है। हरियाणा के दौरे के समय राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को देशभक्त कहते हैं और पूरा देश जानता है कि चीन का सैन्य भारतीय सीमा विस्तार के अंदर है। कैसे देशभक्त हैं ये?

आपको बता दें कि हमारी सरकार सत्ता पर होती तो चीन को उठाकर फेंक दी होती, ऐसा करने में 15 मिनट भी नहीं लगा होता। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो चीन में इतना तेवर नहीं था। उनमें इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश की तरफ एक कदम भी उठाते।

आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर दूसरे देश की सेना आई और प्रधानमंत्री कहते हैं कि, इस देश की जमीन पर कोई दूसरे देश ने कब्जा नहीं किया है। चीन में इतनी शक्ति कहां से आई यह मैं बताता हूं।

