बच्चा रोए तो मां उसे लोन नहीं देती, चुप कराने का उपाय निकालती है : राहुल

नई दिल्ली (ईएमएस)।पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मदद को किसानों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेट नहीं होना चाहिए। किसान, प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, सड़क पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कर्ज नहीं पैसे की जरूरत है। बच्चा जब रोता है तब मां बच्चे को लोन नहीं देती,बच्चे को चुप कराने का उपाय निकालती है। सरकार को साहूकार नहीं, मां की तरह व्यवहार करना होगा।

उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए सरकार, विपक्ष और मीडिया सभी को मिलकर काम करना चाहिए। प्रभावित सभी लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार को सीधे पैसे भेजना चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार के फैसले को लेकर कहा, कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने की वजह से एजेंसियों की नजर में भारत की रेटिंग कम हो जाएगी। मेरा मानना है कि फिलहाल भारत के बारे में सोचें, रेटिंग के बारे में नहीं।

We stand with #MigrantWorkers & will keep on fighting for their rights and well being in this difficult time of #Covid_19.#मेरा_नेता_राहुल_गांधी @ZeePunjabHH @IYC @RahulGandhi @INCIndia @HTPunjab @ManishTewari @capt_amarinder @JagranNews @JagbaniOnline @JaiveerShergill @aajtak pic.twitter.com/kbUT5z7ZGt

— Punjab Youth Congres (@IYCPunjab) May 16, 2020