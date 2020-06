मतगणना के दौरान हिंसा की आशंका पर राज्यों को अलर्ट जारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। लोकसभा चुनाव २०१९ के लिए मतगणना कल शुरू होनी है, इसी को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न इलाकों में हिंसा और अवांछनीय गतिविधियों की आशंका जताते हुए राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महा अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने को कहा है।

Ministry of Home Affairs alerts the State Chief Secretaries & DsGP

regarding possibility of eruption of violence in different parts of the

country in connection with the counting of votes tomorrow. MHA

asks States and UTs to maintain law & order, peace & public tranquility.

