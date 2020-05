गुरु पुर्णिमा की रात्रि में हुआ ये चंद्रग्रहण इस कारण विशेष था

मंगलवार रात 1:32 बजे चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, जो सुबह 4:30 बजे तक देखा गया। यह एक आंशिक ग्रहण था, जो इस वर्ष का दूसरा और अंतिम था। यह घटना विशेष रही, क्योंकि 149 वर्षों के बाद, आषाढ़ महीने की पुर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण देखा गया।

यह आंशिक चंद्रग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग समय पर देखा गया था। चंद्र ग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले यानी शाम 4:30 बजे सूतक शुरु हो गया था। इसके कारण, देश के सभी चार धामों सहित बड़े मंदिर शाम 4:00 बजे बंद कर दिए गए थे।

Partial #LunarEclipse, as seen in the cloudy skies of Kanpur. pic.twitter.com/trcBs62DVX

— ANI UP (@ANINewsUP) July 16, 2019