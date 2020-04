GST Council ने खोला राहतों का पिटारा, इन क्षेत्रों में दी राहत

सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई चीजों पर जीएसटी दर कम करने का फैसला किया है। गोवा में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद, होटल के कमरे से 1000 रुपये से कम राशि पर जीएसटी हटा दिया गया है। देश में नहीं बन रहे रक्षा वस्तुओं पर जीएसटी और आईजीएसटी समाप्त कर दिया गया है। तो कैफीन पर जीएसटी को बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। जिस पर 12 प्रतिशत अधिक उपकर लगेगा। ये फैसले 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होंगे।

ज‌िप पर कर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है, समुद्री ईंधन पर कर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

Finance Minister: Exemption from GST/IGST is being given on import of specified defence goods not being manufactured indigenously, it's being extended only up to 2024. Supply of goods & services to FIFA & other specified persons also exempted for U17 Women's World Cup in India. https://t.co/DQ2Ujhkxal

