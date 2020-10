सरकार का दिवाली गिफ्ट; केंद्रीय कर्मचारियों को 10 हजार एडवांस और LTC के कैश वाउचर्स

कोरोना महामारी के दौरान बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को थोडा राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने कुछ प्रस्तावों का अनावरण किया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न घोषणाओं में गरीब और कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है।वित्त मंत्री ने बाजार में ग्राहकों के पैसे लगाने के लिए नकद वाउचर योजना और विशेष उत्सव अग्रिम योजना की घोषणा की। साथ ही, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।

“आपूर्ति सामान्य पर लौट आई है, लेकिन उपभोक्ता मांग अभी भी प्रभावित है। कोरोना का अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेकिन सरकार ने गरीब और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि मांग को विवेकपूर्ण तरीके से बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। कुछ प्रस्ताव खर्च क्षमता बढ़ाने के लिए हैं जबकि कुछ सीधे जीडीपी बढ़ाने के लिए हैं। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए आज जो प्रस्ताव सामने रखे जा रहे हैं, वे दो श्रेणियों- उपभोक्ता व्यय और पूंजीगत व्यय में विभाजित हैं।

The one-time disbursement of Special Festival Advance Scheme is expected to amount to Rs. 4,000 crores; if given by all state governments, another Rs. 8,000 crores is expected to be disbursed. Employees can spend this on any festival: Finance Minister Nirmala Sitharaman https://t.co/MnOhKUHrYT — ANI (@ANI) October 12, 2020

क्या है LTC प्लान

सरकार अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) पर रियायत देती है। इस बार वित्त मंत्री ने एलटीसी कैश वाउचर योजना और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष त्यौहार अग्रिम योजना की घोषणा की है और LTC में कैश वाउचर देने का प्लान बनाया है। कर्मचारी इस कैश वाउचर की मदद से ऐसी गैर-खाद्य चीजें खरीद सकेंगे, जिस पर जीएसटी कम से कम 12 फीसदी लगता हो। ऐसे में उनके पास अपनी छुट्टी के बदले में नकद प्राप्त करने और टिकट के किराए तीन गुना वसूलने का विकल्प होगा। सरकार का कहना है कि कोरोना संकट को देखते हुए कैश वाउचर देने का फैसला लिया गया है।

Even if 50% of the States opt to give this facility, we think that this will bring in Rs 9000 crores: Finance Minister Nirmala Sitharaman https://t.co/u0yO7NjLgw — ANI (@ANI) October 12, 2020

क्या है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम?

सरकार ने त्यौहार अग्रिम योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 31 मार्च 2021 तक फेस्टिवल एडवांस दिया है। जिसमें कर्मचारियों को RuPay कार्ड में 10,000 रुपये का एडवांस दिया जाएगा। कर्मचारियों को ये रकम 10 किस्तों में वापस करनी होगी। सरकार का मानना है कि जब सभी कर्मचारी 8000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे तो इससे मांग बढ़ेगी और ईमानदार व्यापार को बढ़ावा को मिलेगा।

We estimate that the measures announced today, for boosting consumer spending and capital expenditure, will boost demand by Rs 73,000 crores, to be spent by March 31, 2021: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/sZX6PbBC3o — ANI (@ANI) October 12, 2020

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इस साल बजट में निर्धारित केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। यह विशेष सड़कों, बुनियादी रक्षा जरूरतों, शहरी विकास और रक्षा के देश-निर्मित पूंजी उपकरणों के लिए होगा।