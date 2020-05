प्रवासी मजदूरों का रेल किराया फ्री कर सकती है सरकार

प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिये रेल भाड़ा उन्हीं से वसूलने की सरकारी नीति के खिलाफ खुलकर सामने आई कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का असर अब दिखने लगा है। सोनिया गांधी ने एलान किया कि मजदूरों के रेल भाड़ा कांग्रेस वहन करेगी।

इस एलान से राजनीतिक हलचल मच गई है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार अब अपनी नीति में बदलाव करके रेल भाड़ा मजदूरों से ने लेकर केंद्र और राज्य सरकार आपस में बांटेंगी।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने रेल मंत्री पियुष गोयल के कार्यालय से बात की है और मजदूरों का रेल किराया 85 प्रतिशत केंद्र सरकार और 15 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करे, इस प्रकार की नीति बनाई जायेगी। इस प्रकार प्रवासी मजदूरों को अपने घर के लिये यात्रा के लिये कोई पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा। रेल मंत्रालय इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर सकता है।

Talked Piyush Goel office. Govt will pay 85% and State Govt 15% . Migrant labour will go free. Ministry will clarify with an official statement

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 4, 2020