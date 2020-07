मिल गया भारत का पहला गोल्डन टाइगर

वैसे तो कोरोना संकट से पूरा विश्व परेशान है और यही हाल अपने देश का भी हैं लेकिन कहा जाता हैं न कि हर सिक्कें के दो पह्लूं होते हैं! कोरोना के इतने नकारात्मक प्रभावों के बीच कुछ अच्छी बातें भी सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार देश में बाघों की घटती संख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए शुरू की गई संरक्षण प्रणाली का असर दिखाई दे रहा है। इसी बीच असम स्थिति काजीरंगा नेशनल पार्क से खुश कर देनें वाली एक खबर सामने आ रही हैं। असम स्थिति काजीरंगा नेशनल पार्क में देश का पहला सुनहरा/गोल्डन टाइगर दिखाई दे रहा है। इस टाइगर की तस्वीर सामने आने के बाद यह टाइगर सोशल मीडिया पर वायरल हो चूका हैं।इस टाइगर की तस्वीर देखने के बाद इसे लोग नया नया नाम दे रहे हैं। कोई इसे टैबी टाइगर कह रहा है तो कोई स्ट्रॉबरी टाइगर!

आपको बता दें कि वायरल हुई बाघ की सुन्दर सी तस्वीर खीचने वाले फोटोग्राफर का नाम मयुरेश हेंद्रे है। बाघ की इस खूबसूरती को आईएफएस ऑफिसर परवीन कासवां ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर सामने आयी तस्वीर में देखा जा सकता है कि टाइगर के शरीर पर लाल और भूरे रंग की पट्टियां है। जबकि पूरे शरीर का रंग सुनहरा है। अपने इन्ही गुणों के कारण ये टाइगर बंगाल टाइगर से अलग दिखता है।

Do you know in #India we have a Golden #Tiger also. Only documentation of such big cat in 21st century on planet. This by Mayuresh Hendre. Look at this beauty. pic.twitter.com/8kiOy5fZQI

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 10, 2020