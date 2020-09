गूगल ने Paytm App को प्ले स्टोर से हटाकर ये कारण बताया

ऑनलाइन पेमेंटिंग ऐप Paytm को गूगल प्ले स्टोर से हटा ली गई है। प्लेस्टोर की गैंबलिंग पॉलिसी के वायोलेशन करने पर प्ले स्टोर से Paytm को हटाया गया है। पेटीएम भारत के बहुत ही वैल्युएबल स्टार्टअप में से एक है और इसका महीने में 50 मिलियन की तुलना में अधिक एक्टिव यूजर्स हैं। Paytm भारत में गूगल पे की प्रतिस्पर्धक ऐप है, जिसे आज अर्थात कि शुक्रवार को प्ले स्टोर से हटाया गया है। इस संबंध में गूगल का कहना है कि प्ले स्टोर ऑनलाइन कसिनो और अन्य अनरेग्युलेटेड गैंबलिंग ऐप्स कि जो भारत में बैन हैं, उसे भारत में अपने प्ले स्टोर में शामिल नहीं करती। इस दौरान पेटीएम आए दिन कंपनी की पॉलिसी तोड़ती आई है, इस कारण उसे प्ले स्टोर से हटा लिया गया है।

इन बातों के एक जानकार का इस संबंध में कहना है कि प्ले स्टोर की पॉलिसी के अनुसार ये ऐसी ऐप्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देती कि जो अपने ऐप थ्रू अन्य वेबसाइट्स पर जाकर पेड टूर्नामेन्ट्स में भाग लेकर रीयल मनी अथवा कैश प्राइज जीतने का अवसर देता है। जानकारों की जानकारी के अनुसार, आईपीएल 2020 शुरु होने के एक दिन पहले गूगल प्ले स्टोर द्वारा उठाया गया कदम अन्य गैंबलिंग ऐप्स संचालकों के लिए एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है।

@Paytm & @PaytmFirstGames pulled down from Google Playstore@GoogleIndia cites Violation of Google Play gambling policies & says we don’t allow online casinos or support any unregulated gambling apps that facilitate sports betting@MugdhaCNBCTV18 @ShereenBhan @vijayshekhar pic.twitter.com/Zj4QivQ45A

— Megha Vishwanath (@MeghaVishwanath) September 18, 2020