वित्तमंत्री निर्मा सितारमन ने की बड़ी घोषणा, करदाताओं के लिए होगी ये राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने गोवा में जीएसटी परिषद की बैठक से पहले मीडिया से बात की। इस बीच, उन्होंने कंपनियों और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कर में कटौती का आदेश पारित हो गया है।

उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए आयकर अधिनियम में नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी घरेलू कंपनी जो 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद बनेगी और जो नए सिरे से निवेश कर रही है, वह 15 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेगी।

मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी कर कम किया जाएगा।

बिना किसी छूट के कर 22 प्रतिशत होगा।

सरकार की इस घोषणा के बाद उसे 1.45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

ईक्व‌िटी कैपिटल गेन पर से सरचार्ज हटा दिया जाएगा।

शेयर बायबैक पर कोई अतिरिक्त 20% टैक्स नहीं लगेगा।

