गोवा : कांग्रेस के तीन दलबदलू विधायकों को बीजेपी ने दिया मंत्रीपद

पिछले बुधवार को, कांग्रेस में एक आन्तरिक हमला हुआ। कांग्रेस के नेता चंद्रकांत कावलेकर सहित दस कांग्रेसी नेता राज्य में विकास के नाम पर भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज उन दस विधायकों में से तीन विधायकों को अपने मत्रिमंडल में स्थान दे दिया है।

गौरतलब है कि कांग्रेस के दलबदलू विधायकों को राहत देने के लिए सावंत मंत्रिमंडल में जगह बनाने की बहुत आवश्यकता थी। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा गोवा फॉरवर्ड पार्टी के तीन और एक निर्दलीय विधायक सहित कुल चार विधायकों को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के लिए कहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन विधायकों को मंत्रिपद से हटा दिया गया है, उन्होंने 2017 में मनोहर पर्रिकर की सरकार को समर्थन देकर पर्रिकर सरकार को जीवनदान दिया था और भाजपा की नाक कटने से बचाया था। लेकिन अब इस पार्टी को बैक फॉरवर्ड कर दिया गया है।

Filipe Nery Rodrigues, Jennifer Monserratte, and Chandrakant Kavleka, three out of the ten MLAs who joined BJP from Congress recently, take oath as ministers in Goa Government. Former Deputy Speaker Michael Lobo also takes oath. pic.twitter.com/ns9PpK9CtA

— ANI (@ANI) July 13, 2019