जी 20 ओसाका शिखर सम्मेलन में ट्रम्प और मोदी ने ये बातें की

जापान के ओसाका शहर में दो दिवसीय जी -20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसके बाद ट्रम्प और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इस मौके पर ट्रम्प ने पीएम मोदी से कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले हमारे देश कभी इतने करीब नहीं रहे हैं। हम कई क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे, खासकर सैन्य क्षेत्र में। आज हम व्यावसायिक मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। व्यापार, रक्षा, ईरान और 5 जी संचार नेटवर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है।

Enriching the global strategic partnership PM @narendramodi had an open & productive meeting with POTUS @realDonaldTrump on the margins of #G20 Summit. The two leaders discussed various aspects of mutual interest with a focus on cooperation in 5G, defence & security & trade. pic.twitter.com/cdrkwOngEs — Raveesh Kumar (@MEAIndia) June 28, 2019

ट्रम्प ने प्रधान मंत्री मोदी से कहा – आम चुनावों में आपकी जीत पर बधाई। आप इस जीत के योग्य हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कई महान चीजों की घोषणा करनी होगी। बधाई हो।

मोदी ने कहा- मैं आपका आभारी हूं।

इससे पहले, मोदी ने कहा कि, मेरे नए कार्यकाल की शुरुआत में आपसे मिलने का मौका मिला। मुझे लगता है कि यह खुशी की बात है। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में बहुमत के साथ जनता ने समर्थन दिया है। एक मजबूत सरकार के लिए वोट किया है। कुछ समय पहले आपने मुझे टेलीफोन पर बधाई दी थी। हाल ही में, पोम्प‌ियो भी भारत आए और एक पत्र में एक मजबूत संदेश के साथ आए कि आपका भारत के साथ आपका रिश्ता है। वह प्रेम जो भारत ने व्यक्त किया है, जो आपने व्यक्त किया है। इसके लिए धन्यवाद।

2nd 'JAI' – Japan-America-India Trilateral Meeting between PM @narendramodi, Japanese PM @AbeShinzo & POTUS @realDonaldTrump on margins of #G20 Summit. Discussion focused on how the 3 countries can together work together towards an open, stable & rule-based Indo-Pacific region. pic.twitter.com/xsL9SMapSp — Raveesh Kumar (@MEAIndia) June 28, 2019

इससे पहले, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तीन-तरफ़ा वार्ता हुई थी। जापान, भारत और अमेरिका की बैठक को ‘जय(JAI)’ नाम दिया गया है।

Taking forward the BRICS spirit. PM @narendramodi along with other #BRICS leaders exchanged views on regional, multilateral & global cooperation. PM put forward a 5-point approach to address common challenges facing the world. PM’s full remarks are at https://t.co/ntmBL72xH1 pic.twitter.com/9Ehl7bzCaY — Raveesh Kumar (@MEAIndia) June 28, 2019

इससे पहले, BRICS देशों की बैठक में, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यह न केवल निर्दोष लोगों को मारता है, बल्कि यह आर्थिक विकास और सामाजिक शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। सभी माध्यमों को बंद करने की आवश्यकता है।