नौकरी जाने से सब्जी बेचने पर हुई मजबूर, सोनू सूद ने की इस तरह की मदद

कोरोना के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के समय से ही सोनू सूद प्रवासी मज़दूरों और ज़रूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। सोनू और उनकी टीम सभी जरुरतमंदो तक पहुंचने की हरसंभव कोशिश कर रहे है। उन्होंने हाल ही में आंध्र प्रदेश के एक गरीब किसान परिवार को ट्रैक्टर भेज कर उनकी बड़ी मदद की।अब फिर सोनू ने कोरोना की वजह से नौकरी गवां चुकी एक ऐसी युवती की मदद की।

जानकारी के अनुसार, एक ट्विटर यूजर ने ट्विट करके सोनू से मदद मांगी और कहा कि शारदा नाम की लड़की इंजीनियर है और उसकी नौकरी लॉकडाउन के कारण चली गई है। अब नौकरी जाने के बाद शारदा परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब्जी बेचने को मजबूर हैं। इसके जवाब में सोनू सूद ने भी ट्विटर पर जानकारी दी है कि शारदा को जल्द ही फिर से नौकरी मिलेगी। सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा- शारदा के साथ अधिकारिक मुलाकात हो चुकी हैं। साक्षात्कार भी हो चुका है और उसे नौकरी का पत्र भेज दिया गया है। जय हिन्द।

Hats off to u @SonuSood Sir.. Ur boundless support to everyone who is in need is really admirable and there are no words to express the love ND respect towards u.. Thank u very much on behalf of each n every young one like her who lost their livelihoods in this pandemic. https://t.co/gjM4ihEwrS

— Nikhilesh Sakalabhaktula (@NSakalabhaktula) July 28, 2020