वित्तमंत्री अरुण जेटली ने PM को मंत्री बनने के विषय में लिखी चिट्ठी

लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत के बाद, भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर रही है, अब बीमारी से जूझ रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। ट्विटर पर चिट्ठी को शेयर करते हुए जेटली ने लिखा कि मैं पिछले 18 महीनों से बीमार हूं। मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे मंत्री ना बनाने के बारे में विचार करें। गौरतलब है कि 30 मई को पीएम मोदी और उनका मंत्रीमंडल शपथ लेगा।

I have today written a letter to the Hon’ble Prime Minister, a copy of which I am releasing: pic.twitter.com/8GyVNDcpU7

— Arun Jaitley (@arunjaitley) May 29, 2019