विनाशक रूप ले सकता है ‘फनी चक्रवात’, पीएम मोदी ने प्रशासन से सतर्क रहने को कहा

चक्रवाती तूफान फनी आगामी १२ घंटों में अति भीषण चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पोंडीचेररी के साथ तमिलनाडु और दक्षिण आंध्रप्रदेश के तटीय इलाकों में ३ मई तक स्थिति असामान्य रहेगी। २९ और ३० अप्रेल को भारी बारिश हो सकती है।

ईधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चिंता जाहिर करते हुए प्रशासन को सभी आवश्यक कदम उठाकर सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने अधिकारियों से बात की है और जरूरतमंदों को हर प्रकार की मदद करने को कहा है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की कामना भी की।

Spoke to officials regarding the situation arising due to Cyclone Fani. Asked them to take preventive measures and be prepared to provide all possible assistance. Also urged them to work closely with Governments of the affected states.

Praying for everyone’s safety and wellbeing.

