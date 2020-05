EVM तथा VVPAT मशीनों की जांच की तुलना के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

लोकसभा चुनाव के बीच आज विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट में आज EVM और VVPATकी जांच की तुलना की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। TDP और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि 5% की बजाय 50% VVPAT और EVM की जांच चुनाव आयोग द्वारा की जाए।

Andhra Pradesh N Chandrababu Naidu has written to the Election Commission of India demanding to verify 50% of the EVMs using the VVPAT slips. (file pic) #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/PereW7dIJH

इस सुनवाई के दौरान, चंद्रबाबू नायडू, डी॥ राजा, संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला अदालत में उपस्थित थे। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, “अदालतें इस मामले को बार-बार क्यों सुनती हैं?” हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।

Supreme Court rejects review plea filed by twenty-one Opposition parties seeking a direction to increase VVPAT verification from five to at least 50% of EVMs during counting of votes in the general elections 2019. pic.twitter.com/zUdZEUDXUw

— ANI (@ANI) May 7, 2019