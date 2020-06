PM मोदी तथा शाह को क्लीनचिट मिलने से नाराज़ चुनाव पंच ने CEC से करी यह मांग

चुनाव आयोग ओर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में क्लीन चिट देने पर असहमति दर्शाने वाले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग की बैठकों में जाना छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर अपना विरोध व्यक्त किया था और कहा था कि वह तब तक चुनाव आयोग की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेंगे जब तक कि उनका असंतोष दर्ज नहीं किया जाता।

Chief Election Commissioner Sunil Arora issues statement on EC Ashok Lavasa's purported letter to him, says, 'an unsavory and avoidable controversy reported in sections of media today about internal functioning of ECI in respect of handling of Model Code of Conduct.' (3/3) pic.twitter.com/yuRxOHMaGL

— ANI (@ANI) May 18, 2019