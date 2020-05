कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईद मुबारक

अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हर्षोल्लास के साथ घाटी में मनाई गई ईदुज्जुहा

नई दिल्ली (ईएमएस)। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ईद-उल-अजहा (बकरीद) मनाई गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार ईदुज्जुहा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों को कई परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। कश्मीर के प्रमुख सचिव और आईजी ने घाटी में किसी भी तरह के संघर्ष या गोली चलने की घटना से इंकार किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने घाटी सहित पूरे देश में लोगों को ईद की मुबारक बाद दी है।

ईद के मौके पर वहां भी खुशी और जश्न का महौल देखा गया। स्थानीय मस्जिदों में लोगों ने ईद-उल-अजहा की नमाज अदा की। स्थानीय प्रशासन की ओर से घरों पर एलपीजी और सब्जियां भेजी गई हैं। छुट्टी के दिन घाटी में बैंक और करीब 3,557 राशन की दुकानें खोली गई थी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित पुंजा शरीफ दरगाह पर ईद की नमाज अदा की।

Some more glimpses of Eid celebration in Jammu and Kashmir. @diprjk @ZPHQJammu @igpjmu @KashmirPolice pic.twitter.com/jWPd9L56MX

— J&K Police (@JmuKmrPolice) August 12, 2019