ED ने राकेश अस्थाना पर रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले सना सतीश बाबु को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मोइन कुरैशी मामले में गवाह बने और राकेश अस्थाना पर 5 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाले सना सतीश बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। सना सतीश बाबू हैदराबाद के एक व्यापारी हैं और उनकी शिकायत पर, सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में अपने ही विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

सना सतीश बाबू पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदने के नाम पर मोइन कुरैशी को 50 लाख रुपये दिए, लेकिन उसने कभी भी शेयर को नहीं खरीदा, जांच एजेंसी को शक है कि ये पैसे सना सतीश बाबू ने मोइन कुरैशी को सीबीआई में चल रहे कुछ मामलों को मैनेज करने के लिए दिए है। मोइन कुरैशी सीबीआई निदेशक रह चुके ए. पी सिंह के बहुत करीबी रहे हैं और एक तरह से एक बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे। मोइन कुरैशी ने सीबीआई जांच में फसे आरोपियों को मदद करने के नाम पर पैसे लेते थे।

मामले की जांच कर रहे राकेश अस्थाना सना सतीश को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सना सतीश बाबू ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा को 2 करोड़ रुपये दिए और इसीलिए आलोक वर्मा सना सतीश बाबू को पूछताछ और गिरफ्तारी से बचा रहे हैं। इस बीच, तत्कालीन ईडी निदेशक कर्नल सिंह ने कहा कि सना सतीश बाबू मोईन कुरैशी मामले में गवाह थे।

Enforcement Directorate has arrested Satish Babu Sana in connection with Moin Qureshi case. pic.twitter.com/CPbgW3wHG6

— ANI (@ANI) July 27, 2019