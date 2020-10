फेलूदा स्ट्रीप टेस्ट और वैक्सीन के इमरजंसी यूज़ के बारे में ये बोले डॉ. हर्षवर्धन

कोरोना काल में प्रशासन लोगों से सुरक्षित रहने की अपील करती रही है। लोगों को मास्क, सेनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना है। इससे हम कोरोना पर जीत पा सकते हैं। आपको कोरोना है या नहीं इसकी जांच हेतु सरकार रैपिड टेस्ट करती है। इसके अलावा आरटी-पीसीआर टेस्ट से भी कोरोना परीक्षण किया जाता है। अब सरकार ने कोरोना परीक्षण हेतु एक और नई टेस्ट विधि अमल में लाने की बात की है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार को सण्डे संवाद के पांचवें एपिसोड में लोगों के साथ बातचीत की थी। 11 अक्टूबर को संवाद में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के साथ जंग धर्म से ऊपर है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए फेलूदा पेपर स्ट्रीप टेस्ट आगामी सप्ताह से भारत में उपलब्ध हो जाएगी।

वैक्सीन पर सरकार की रणनीति के संबंध में सवाल के जवाब में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के इमरजेन्सी उपयोग हेतु सुरक्षा और प्रभावशीलता के पर्याप्त डेटा की जरुरत है। इससे रोगी की सुरक्षा को भी सुनिश्चित की जा सकती है। वर्तमान समय में भारत में वैक्सीन कैन्डीडेट्स ट्रायल के पहले, दूसरे अथवा तीसरे चरण में है। इस ट्रायल्स के लिए ली गई डेटा के उपयोग से वैक्सीन की रणनीति तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए ग्रुप्स की प्राथमिकता दो प्रमुख बातों पर निर्भर करेगी। पहली, व्यावसायिक खतरे और संक्रमण के संपर्क में आने का खतरा। दूसरा, गंभीर बीमारी के विकास और मृत्युदर में वृद्घि का खतरा।

फेलूदा पेपर स्ट्रीप टेस्ट के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस टेस्ट में 96 प्रतिशत संवेदनशीलता और 98 प्रतिशत विशिष्टता दिखी है। इन्स्टीच्युट ऑफ जिनोमिक्स एण्ड इन्टीग्रीटिव बायोलॉजी और सभी प्राइवेट लैब्स में फेलूदा ट्रायल के लिए लगभग 2000 जितने रोगी जुड़े थे। सरकार की तरफ से फेलूदा पेपर स्ट्रीप टेस्ट उपयोग को लेकर अब कोई ऑफिशियल स्टेटमेन्ट नहीं आया है किंतु शुरुआती मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह टेस्ट मिनटों में बता देगा कि व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। यह एकदम प्रेगनन्सी स्ट्रीप की तरह कार्य करेगा। इसकी कीमत भी आरटी-पीसीआर टेस्ट से भी कम होगी। सीआरआईएसपीआर की तरह यह किट जिनेटिक सिक्वन्स की पहचान करके बीमारी ढ़ूंढ़ लेगी।

