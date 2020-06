दिल्ली हिंसा : दंगाइयों ने जलाया जवान का घर, बीएसएफ ने दिए 10 लाख

नई दिल्ली (ईएमएस)। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) दिल्ली हिंसा में अपना घर खोने वाले कांस्टेबल की मदद के लिए आगे आया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दंगाइयों ने बीएसएफ कांस्टेबल मोहम्मद अनीस के घर में आग लगा दी थी। कांस्टेबल ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी। जब मीडिया रिपोर्ट के जरिए बीएसएफ को इसका पता लगा तो उन्होंने जवान के पिता से संपर्क किया और उसके परिवार की मदद के लिए शनिवार को खजूरी खास उसके घर राहत सामग्री लेकर पहुंचे। जवान ओडिशा में तैनात है। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेन्द्र सिंह राठौर अपनी टीम के साथ राहत सामग्री लेकर पहुंचे थे।

Stark comparison.

Gifts brought by BSF officials today at the burnt house of BSF Constable Mohammad Anees which was set on fire in Khajuri Khas area in Delhi.

Imagine what must be going through his mind. pic.twitter.com/03BWXDFvui

— Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) February 29, 2020