दिल्ली हिंसा : दंगाई भीड़ का शिकार बने इंटेलिजंस अफसर, परिवार सदमे में

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले तीन दिनों से जारी हिंसा के तांडव के बीच एक और बूरी खबर प्रकाश में आई है। पुलिस ने भारतीय खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा का शव नाले से बरामद किया है। अंकित शर्मा 26 साल के युवा अधिकारी थे और इंटेलिजंस ब्यूरो में सिक्योरिटी एसीस्टेंट पद पर पिछले तीन वर्षों से सेवारत थे।

अंकित शर्मा मंगलवार शाम को अपने घर लौट रहे थे तभी चांद बाग पुलिस के पास भीड़ ने उन पर हमना कर उनकी हत्या करके उनके शव का पास के नाले में फैंक दिया। पुलिस ने बाद में शव नाले से बरामद किया। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा इस घटना का वीडियो बड़ा विचलित करने वाला है।

Body of an IB officer being taken out from inside the drain in #Chandbagh . He was trapped in the crowd. Allegedly beaten up killed and dumped the body in a drain. Violence in #NortheastDelhi #DelhiRiots pic.twitter.com/rXf34EYaOr

अंकित शर्मा के पिता रविन्द सिंह जो स्वंय पुलिस विभाग में सेवारत हैं, का कहना था कि उनके बेटे की पिटाई करने के बाद उन्हें संभवतया गोली भी मारी गई।

घटना के बाद अंकित शर्मा का पूरा परिवार सदमे में है।

Family members of young Ankit Sharma, the Security Assistant in the Intelligence Bureau (IB), in grief after his body was recovered by the Delhi Police. Latest victim of Delhi riots over #CAA. His co-workers are in extreme shock after this tragic development. Rest in Peace! pic.twitter.com/yqH10JH3ml

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 26, 2020