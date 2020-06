दिल्ली : जानें मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किस बात के लिये गृहमंत्री अमित शाह का आभार माना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 26 जून तक दिल्ली के राधास्वामी व्यास के कोविड केयर सेंटर में 10,000 बेड उपलब्ध होंगे। इसके लिए काम जोरों पर है और शुक्रवार से ज्यादातर सुविधा चालू हो जाएगी।दिल्ली के मुख्यमंत्री एएनआई के ट्वीट के जवाब में अमित शाह के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे। एएनआई ने ट्वीट किया था “दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में स्थापित कोविड केयर सेंटर का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है।”

Delhi CM Arvind Kejriwal writes to Union Home Minister Amit Shah inviting him to inspect the 10,000-bedded #COVID care centre at Radha Soami Satsang Beas campus in Chhattarpur. He has also requested for deployment of doctors and nurses from ITBP and Army at the Centre. (File pic) pic.twitter.com/6YX5UbR39k

— ANI (@ANI) June 23, 2020