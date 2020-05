उड़िसा के समुद्री तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान ‘फानी’, चौकस हुई भारतीय नौसेना

चक्रवाती तूफान ‘फानी’ के समुद्र तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार है। यह आधिकारिक बयान भारतीय नौसेना की ओर से जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने जानकारी दी है कि चक्रवात की गति और बढ़ गई है और गुरुवार तक उड़िसा की ओर गति करते हुए इसके ‘अति तीव्र’ होने की संभावना है। सोमवार को तूफान चैन्नई से ८८० किमी दक्षिण में स्थित था, जिसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर बुधवार को उत्तर-पूर्व की ओर गति करने का अनुमान है।

Severe Cyclonic ‘FANI’ is very likely to intensify into a Very Severe Cyclonic during next 12 hrs & into an Extremely Severe Cyclonic during subsequent 24 hrs. To move northwestwards till 01st May evening and thereafter recurve north-northeastwards towards Odisha Coast. pic.twitter.com/8JrTkkiH6b

— India Met. Dept. (@Indiametdept) April 29, 2019