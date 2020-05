CRPF के जवानों ने जान जोखिम में डालकर 14 वर्षिय लड़की की जान बचाई

176 सीआरपीएफ तनमार्ग कंपनी के जवानों ने नदी में डूब रही एक लड़की की जान बचाई। कंपनी के एम. जी. नायडू और एन. उपेंद्र ने रोमांच और सतर्कता का परिचय देते हुए नदी में कूदकर लड़की की जान बचाई। इन दोनों जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी, और वे लड़की को पकड़ने और डूबने से बचाने में सफल रहे। पानी का बहाव इतना तेज था कि सेना के जवानों को भी थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जवानों ने बिना डरे लड़की की जान बचाई।

#WATCH CRPF personnel saved a girl from drowning in Baramulla, Jammu and Kashmir, earlier today. pic.twitter.com/bORwRla6vV

— ANI (@ANI) July 15, 2019